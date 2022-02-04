Глава региона анонсировал масштабную ревизию коммунальных объектов.

В Муроме построят новую котельную, которая заменитОб этом рассказал врио губернатора Александр Авдеев.«Будем делать проект и возводить новый объект. В целом по теплоснабжению у нас большая программа. К сожалению, проблемы перезрели в ряде муниципалитетов. В Александровском районе, Струнино, Вязниках, Кольчугино проведём ревизию. Многое - в аварийном состоянии и много предстоит сделать», - резюмировал глава региона.Напомним, что утром 23 января из-за кровли котельной на улице Московской была прекращена подача тепла в 33 дома, два детских сада и 23 здания. Сейчас теплоснабжение восстановлено.Точные причины аварии пока не установлены, но известно, что капремонт здания 1958 года постройки не проводился уже 10 лет. Сейчас ресурсоснабжающей организации грубое нарушение требований промышленной безопасности. Муромлянам пересчитают коммунальные платежи.