Теперь ей грозит колония.

В Петушках перед судом предстанет начальница почты, обвиняемая в присвоении денег. Ей вменяют четыре эпизода. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала официальный представитель СУ СК по Владимирской области Мария Серова.По версии следствия, с мая по сентябрь 2021 года 43-летняя женщина с корыстной целью изъяла из кассы более 340 тысяч рублей и распорядилась деньгами по своему усмотрению. На допросе сотрудница отделения призналась в совершении преступления.Уголовное дело передано в Петушинский районный суд для рассмотрения.