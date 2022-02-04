По счастливой случайности обошлось без жертв.

В Петушках школьный автобус врезался в автозаправку. АЗС машина протаранила после столкновения с КАМАЗом.По данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, 3 февраля в 16:20 на 119-ом километре трассы М-7 35-летний водитель КАМАЗа не выбрал безопасную дистанцию до ПАЗика и протаранил его. От удара грузовика транспортное средство вылетело на территорию АЗС и сбило заправочные колонки. Остановить автобус смог только сугроб.По счастливой случайности обошлось без жертв. На момент ДТП детей в салоне машины не было. По факту случившегося полиция проводит проверку.