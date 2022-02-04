Сегодня в Пекине открываются двадцать четвертые зимние олимпийские игры. Прямую трансляцию...

Сегодня в Пекине открываются двадцать четвертые зимние олимпийские игры. Прямую трансляцию торжественной церемонии смотрите на нашем канале в 15.00. Во Владимире активисты Единой России и молодогвардейцы организовали флэшмоб в поддержку нашей сборной.Екатерина Рудковская, активист партии "Единая Россия":- Мы очень хотим поддержать наших спортсменов, к сожалению, мы не можем сделать этого на трибунах в Пекине, но здесь, в России мы поддерживаем каждого и горим за каждого- верим и ждем золотых медалей, надеемся, что наши спортсмены покажут тот самый высокий уровень, который мы всегда показывали.Участники флэшмоба пожелали нашей команде новых побед и рекордов. На пекинской Олимпиаде более четырех тысяч спортсменов из девяносто пяти стран разыграют сто девять комплектов медалей. Пекин станет первым городом, в котором прошли и летние, и зимние игры. В российской сборной 212 спортсменов. Наши олимпийцы будут выступать под нейтральным флагом, а гимн России вновь заменит музыка Чайковского. Поэтому поддержка для спортсменов очень важна, заявляют молодогвардейцы. Сделать это можно и в соцсетях- нужно разместить пост с хэштэгом #НашГеройОлимпиды и рассказать о спортсмене, за которого вы будете болеть.Павел Кутузов, руководитель ВРО ВОО "Молодая гвардия Единой России":- Очень обидно, что в настоящее время нашим спортсменам запрещено выступать под своим флагом и они не могут услышать гимн после своей победы, но мы считаем, что наш долг поддержать спортсменов и всячески привлечь к этому внимание, чтобы как можно быстрее закончилось это время и наши спортсмены смогли защищать флаг нашей страны.