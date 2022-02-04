Суровая и снежная зима проверила на прочность многие сферы ЖКХ. И одна из них - энергоснабжение....

Суровая и снежная зима проверила на прочность многие сферы ЖКХ. И одна из них - энергоснабжение. Количество аварий и обесточенных населённых пунктов заметно увеличилось. Но кое-где подобные проблемы с электричеством были и до аномальной зимы, как в селе Марково Петушинского района. Подробности в репортаже Дмитрия Горкина.- Вот сколько езжу, замечаю - всегда отключается, у нас это уже даже в привычку вошло. - И вот даже звоним - электрики не берут трубку.Для жителей села Марково проблемы с электричеством давно стали нормой. Этой зимой не проходило и дня, чтобы неожиданно не погас свет. Происходит это в любое время дня и ночи без предупреждений, говорит староста села Ирина Федотова.Ирина Федотова, староста с. Марково:- На дню и по три и по четыре раза могут отключать, особенно ночью - это очень опасно. Считайте, что люди спят - может дом сгореть, может ещё что-нибудь замкнуть, а у всех техника тоже не дешёвая.Село примерно в 10 километрах от Покрова, проживает в нём 120 человек, есть школа. Назвать это место глухим нельзя, говорят жители. Писали в администрацию района, энергетикам, Роспотребнадзор. Но почему-то о марковцах постоянно забывают. А ведь кроме отключений происходят и серьёзные скачки напряжения. Которые выводят из строя бытовую технику.Наталья Сакс, жительница с. Марково:- У нас напряжением летом где-то 140-150 на входе, практически отключается всё. И люди которые живут в конце улицы - они даже холодильник не могут включить. Тут у нас было напряжение высокое, когда дали 380 - у нас загорелся стабилизатор и чуть было мы не погорели, хорошо муж оказался рядом.А вот семье Борискиных не повезло. На месте фамильного дома теперь одинокая печная труба и остовы стен. В канун Нового года им позвонили соседи с сообщением о пожаре.Елена Борискина, жительница с. Марково:- В это, конечно, было трудно поверить, потому что за домом следили, смотрели. Единственное знаем, что постоянно со светом были проблемы. При этом накануне за неделю мы приезжали, расчистили снег, посмотрели, ничем не пользовались абсолютно. Версии какие у нас - что всё это из-за света, скачков напряжения.Точную причину возгорания должны установить дознаватели МЧС. Сами же жители решили не дожидаться результатов и уже направили обращение в администрацию Президента.- Координировано действуем, чтобы добиться какого-то эффективного решения ситуации// С первого января жители также ведут учёт насколько часов отключается электричество, на данный момент насчитывается более 30 часов, а это уже крайне грубое нарушение.После обращения "Вестей" во "Владимирэнерго", оказалось, что о ситуации в селе Марково действительно не знают.Михаил Вербин, начальник отдела по связям с общественностью "Владимирэнерго":- За 21 год там было по линии основного электроснабжения 10 килоВольт было где-то порядка девяти отключений и время устранения отключений соответствует срокам.Но почему-то не соответствует показаниям самих жителей. В разрез идут и данные приборов контроля качества, которые в Марково установили недавно. Отклонения от нормы - незначительные. Тем не менее, людям пообещали провести ревизию оборудования.Михаил Вербин, начальник отдела по связям с общественностью "Владимирэнерго":- В планах на 22 год у основной питающей линии - это расчистка просек от деревьев, замена голого провода на самонесущий изолированный. Постоянных отключений в деревне нет, за 21 год.Почему же так разнятся мнения представителей энергоснабжающей компании и жителей? Марковцы надеются, что на этот вопрос ответят уже надзорные органы, и просят считать этот репортаж официальным обращением в прокуратуру, Роспотребнадзор и областную администрацию.Дмитрий Горкин, Илья Хлудов, Вести-Владимир.