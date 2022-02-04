Днем 4 февраля в деревне Исаково Селивановского района загорелся частный дом. На местно прибыли сотрудники МЧС. Сообщение о пожаре было поздним – к приезду подразделений наблюдалось

Днем 4 февраля в деревне Исаково Селивановского района загорелся частный дом. На местно прибыли сотрудники МЧС. Сообщение о пожаре было поздним – к приезду подразделений наблюдалось открытое горение дома и хозяйственной постройки по всей площади. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар на 144 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники