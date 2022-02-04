4 февраля в Суздале открывается Чемпионат России по греко-римской борьбе. В масштабных...

4 февраля в Суздале открывается Чемпионат России по греко-римской борьбе.В масштабных соревнованиях примут участие более 350 сильнейших российских спортсменов. В их числе действующие чемпионы Европы и Мира, а также победители Олимпийских Игр.Владимирскую область представят 12 борцов.К сожалению, из-за антиковидных ограничений Чемпионат России по греко-римской борьбе в Суздале пройдёт без зрителей, но трансляции будут доступны на видеоплатформе https://wrestlingtv.ru/Suzdal2022.Сегодня в 18:00 состоится церемония открытия Чемпионата. Ожидается, что его почётными гостями станут врио Губернатора Владимирской области Александр Авдеев, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, прославленный борец, трёхкратныйОлимпийский чемпион, а ныне сенатор Российской Федерации Александр Карелин, легендарный советский и российский борец Валерий Резанцев.Первые полуфиналы Чемпионата стартуют с 18:30 4 февраля.Как сообщает пресс-служба администрации Владимирской области, соревнования завершатся 6 февраля.