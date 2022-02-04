​32-летний мигрант не успел доставить деньги в нужные руки.

Как сообщает пресс-центр УМВД России по Владимирской области, полицией задержан посыльный аферистов из соседней страны. Курьер должен был доставить багаж с деньгами соучастникам противозаконной схемы.В багажнике 32-летнего мигранта нашли спортивную сумку с деньгами, где в сумме лежало 1,8 миллиона рублей, а также с ювелирными изделиями, банковскими картами, мобильными телефонами и бесчисленным количеством SIM-карт.Лепту, в размере 800 тысяч рублей, внесли муромские пенсионеры в возрасте от 82 до 85 лет. Остальные деньги и украшения принадлежат жителям Владимира. Также аферисты успели обмануть жителей одного из ближайших регионов.Личности и местонахождение главарей этой банды устанавливаются.