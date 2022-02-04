Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Отложенное переселение Принуждение к переселению....

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Отложенное переселениеПринуждение к переселению. Жители аварийного дома на улице Лакина по-прежнему - в режиме ожидания. Почему износ - не аргумент?- Олимпийский стартЗа кого будут болеть на Олимпиаде владимирцы? И как главная надежда российского биатлона связана с тридцать третьим регионом?- "Непослушник" в киноИ премьера Непослушника. Как оценили новую комедию владимирские зрители?