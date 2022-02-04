Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Отложенное переселение
Принуждение к переселению....
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Отложенное переселение
Принуждение к переселению. Жители аварийного дома на улице Лакина по-прежнему - в режиме ожидания. Почему износ - не аргумент?
- Олимпийский старт
За кого будут болеть на Олимпиаде владимирцы? И как главная надежда российского биатлона связана с тридцать третьим регионом?
- "Непослушник" в кино
И премьера Непослушника. Как оценили новую комедию владимирские зрители?