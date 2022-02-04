Владимирская природоохранная прокуратура в судебном порядке добивается разработки проекта...

Владимирская природоохранная прокуратура в судебном порядке добивается разработки проекта организации санитарно-защитной зоныВладимирской природоохранной прокуратурой совместно с администрацией г. Владимира проведена проверка АО «ДЭП №7», основным видом деятельности которого является эксплуатация и ремонт автомобильных дорог общего пользования.Для размещения административно-хозяйственного здания и техники обществом используется земельный участок, расположенный на Московском шоссе, д.1-а.Гаражи и открытая автостоянка являются источниками поступления в атмосферный воздух загрязняющих веществ (оксид и диоксид азота, диоксид серы, бензин, керосин и пр.).Кроме того, площадка АО «ДЭП №7» является источником шума. Согласно экспертному заключению ФБУЗ «ЦГиЭ в Владимирской области» уровень шума от работы транспорта предприятия на указанной площадке превышает гигиенические нормативы (49,8 дБА при норме не более 40 дБА).В нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства АО «ДЭП-7» для названной площадки не разработан подтвержденный результатами натурных исследований и измерений проект организации санитарно-защитной зоны.В связи с этим Владимирским природоохранным прокурором направлено в суд исковое заявление, в котором он потребовал обязать АО «ДЭП №7» разработать указанный проект, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Иск находится на рассмотрении.