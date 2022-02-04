В прокат вышла комедия Непослушник, созданная при участии телеканала Россия. Картину уже...

В прокат вышла комедия "Непослушник", созданная при участии телеканала "Россия". Картину уже успели оценить и владимирские зрители. Слово- Александру Сыпченко.Духовная драма о вечных ценностях или философская комедия положений. Историю молодого блогера, который делает шоу практически из всего, режиссер Владимир Котт рассказывает в непривычном для себя жанре- комедии.Миллионы подписчиков и восторженные комментарии поклонниц в Сети. Кажется, у Димы есть все для счастливой и беззаботной жизни. Однако его острые шутки и циничные розыгрыши доставляют герою немало проблем. Сам того не осознавая, молодой человек совершает преступление и теперь вынужден скрываться в монастыре. Там блудный сын обретает не только наставников, но и настоящую любовь. Владимирские зрители признаются, что по-настоящему сочувствуют герою картины, а отдельные сцены заставляют и смеяться, и плакать.- Замечательный фильм, эмоции такие незабываемые, песенки там тоже особенно хорошие.- Мне очень понравилось, очень веселый позитивный фильм.- Всем рекомендую, вера, любовь, доброта. Класс!Выбирать типажи режиссеру долго не пришлось. Образ блогера Димы- сложный и противоречивый- воплотил Виктор Хориняк. Только его режиссёр видел в этой роли. Комедийный талант артиста Владимир Котт оценил по недавней трилогии "Последний богатырь". Также в команде "Непосулшника"- Таисия Вилкова, Аглая Тарасова и Юрий Кузнецов.Александра Гаврилова, менеджер смены киноцентра:- Ожидался большой спрос, потому что люди интересовались заранее, не сорвется ли премьера, все ли вовремя будет. Мы просили гостей заранее приобретать билеты, чтобы они могли пройти уже в зал по QR-кодам.Съемки фильма шли в Ивановской области около года. Именно там нашли нужные ландшафты. Режиссеру даже не пришлось ничего выдумывать. По сценарию именно это место, с церквями 18-19 века- малая родина главного героя. К показу православного мира авторы картины подошли со всем уважением.Прокат философской комедии "Непослушник" будет идти в первой половине февраля. Фильм прекрасно подойдет для похода в кино всей семьей, и самое главное - не забывайте надевать маски.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. "Вести-Владимир"