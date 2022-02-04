Всего три поддельные купюры решили судьбу 21-летнего молодого человека. Суд признал парня виновным в сбыте фальшивых денег. Как установили следствие и суд, молодой человек в интернете купил

Всего три поддельные купюры решили судьбу 21-летнего молодого человека. Суд признал парня виновным в сбыте фальшивых денег. Как установили следствие и суд, молодой человек в интернете купил три поддельные пятитысячные купюры. Он их незаконно хранил у себя дома, а через три дня расплатился фальшивками в магазинах Владимира. Суд встал на сторону обвинения и назначил молодому