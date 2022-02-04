Приговор в законную силу пока не вступил.

Октябрьский районный суд Владимира признал виновным 21-летнего парня в попытке сбыта поддельных билетов Банка России. Подробностями похождений фальшивомонетчика поделились в прокуратуре Владимирской области.27 ноября 2020 года через интернет парень приобрел поддельные денежные купюры достоинством пять тысяч рублей, которые незаконно хранил у себя дома. Через три дня он расплатился тремя банкнотами во владимирских магазинах. Спустя некоторое время злоумышленника задержали.Теперь предприимчивого молодого человека на 6 лет и 7 месяцев отправят в колонию строгого режима.Приговор в законную силу пока не вступил.