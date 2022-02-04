Совместно с отделом социальной защиты населения и детским омбудсменом они проверили соблюдение мер...

Совместно с отделом социальной защиты населения и детским омбудсменом они проверили соблюдение мер пожарной безопасности, напомнили правила пользования электрическими приборами, газом, печным отоплением. Особое внимание уделили надзору за детьми. В ходе рейда в одном из домов был обнаружен неисправный отопительный котёл, также установлены факты курения в помещениях. А это, как показывает статистика - наиболее частая причина пожаров. И, к сожалению, с начала года в области в огне уже погибли два ребёнка.Алексей Кутонов, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по г. Владимиру:- На сегодняшний день во Владимире произошло 32 пожара, это общее число. В жилье порядка шести фактов. Причинами остаются по прежнему аварийный режим работы сетей, печное отопление и неосторожное обращение с огнём.Юлия Раснянская, уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области:- Гражданам были также рекомендованы определённые шаги, которые могут помочь в части благоустройства своего жилища. Поменять газовые котлы, помочь оформить субсидию - это очень важно. Потому что наши семьи, которые, к сожалению, не могут финансово позволить себе какие-то вещи, иногда даже не знают, какие механизмы существуют.