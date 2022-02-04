Во Владимире вынесен приговор сбытчику фальшивых денежных купюр. Октябрьским районным судом г....

Во Владимире вынесен приговор сбытчику фальшивых денежных купюр.Октябрьским районным судом г. Владимира вынесен приговор 21- летнему местному жителю. Он признан виновным в хранении в целях сбыта и сбыте заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации. Государственное обвинение по делу поддерживал исполняющий обязанности прокурора области А.В. Дрок.Судом установлено, что 27 ноября 2020 года обвиняемый через Интернет приобрел с целью сбыта поддельные денежные купюры достоинством 5 тыс. рублей, которые незаконно хранил по месту жительства.30 ноября 2020 года он осуществил сбыт трех поддельных купюр, оплатив ими товар в магазинах г. Владимира и получив сдачу настоящими банковскими билетами.Соглашаясь с позицией сторон государственного обвинения по делу, суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 7 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, информирует пресс-служба областной прокуратуры.Фото: tut-magaz.ru