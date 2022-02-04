Во Владимире вынесен приговор сбытчику фальшивых денежных купюр.
Октябрьским районным судом г....
Во Владимире вынесен приговор сбытчику фальшивых денежных купюр.
Октябрьским районным судом г. Владимира вынесен приговор 21- летнему местному жителю. Он признан виновным в хранении в целях сбыта и сбыте заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации. Государственное обвинение по делу поддерживал исполняющий обязанности прокурора области А.В. Дрок.
Судом установлено, что 27 ноября 2020 года обвиняемый через Интернет приобрел с целью сбыта поддельные денежные купюры достоинством 5 тыс. рублей, которые незаконно хранил по месту жительства.
30 ноября 2020 года он осуществил сбыт трех поддельных купюр, оплатив ими товар в магазинах г. Владимира и получив сдачу настоящими банковскими билетами.
Соглашаясь с позицией сторон государственного обвинения по делу, суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 7 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, информирует пресс-служба областной прокуратуры.
Фото: tut-magaz.ru