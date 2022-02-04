По-прежнему в режиме ожидания. Аварийному дому по улице Лакина во Владимире больше полувека. Износ...

По-прежнему в режиме ожидания. Аварийному дому по улице Лакина во Владимире больше полувека. Износ - почти 80 процентов. Но переселять людей администрация не торопится. На защиту жителей встала прокуратура. Слово - Артёму Яковенко.Зловоние- по всей квартире, рассказывает Надежда Курулюк. Но проблема- не единственная. Недавно к пенсионерке, прямо из дыры в полу наведалась ночная гостья.Надежда Курулюк, жительница аварийного дома по улице Лакина 169/34:- Проснулись с дедом в 2 часа ночи от визга! Хорошо вот у нас кошка в квартире, по квартире бегает крыса, вот такого примерно размера. Такой писк стоял! Мы два часа по квартире бегали, кто с лопатой, кто с лентяйкой. Потом она, конечно... Дом садится, я понимаю, где-то трещины есть, за кухонным гарнитуром.Такие встречи для жителей аварийного дома на Лакина стали нормой. Также как плесень, дыры в потолке и полу, постоянная сырость. Вода точит и фундамент.- А это подвал полуразрушенного аварийного дома. Достаточно низкие потолки, ходить можно только пригнувшись, рядом разбросаны бутылки из- под спиртного, намёка на свет тоже нет. Лампочки есть, но, судя по всему, перегорели они уже давно. Рядом работает недавно поставленный насос, который откачивает воду. Дело в том, что прямо в подвал бьют ключевые воды.Латать квадратные метры приходится своими силами, говорит Константин Гаврилов. Каждые полгода.Константин Гаврилов, житель аварийного дома по улице Лакина 169/34:- Вон, видите? Даже доски уже начинают провисать. Обрушение будет, будет! Так что вы осторожней сами!В том, что перекрытия могут рухнуть, не сомневается и Галина Иксанова. Квартиру в этом доме семья купила в 2012-ом. Спустя два года здание признали аварийным. И подлежащим сносу. Но в установленный срок людей не переселили. А в 20-ом мэрия "отсрочила" переезд. Ещё на 3 с половиной года. По словам Галины, вопросы вызывают и суммы компенсаций, предложенные мэрией.- Взять ипотеку нам невозможно всвязи с возрастом, отказали нам. Мы просим дать сумму такую, чтобы мы могли купить жилье. Чтобы благоустроенное, чтобы в этих же параметрах, квадратных метрах. Жить нормально, а не существовать! Другой квартиры у нас нет!Права людей защитила прокуратура. Срок переселения сокращен. Поспешить чиновникам стоит, потому что жить здесь просто опасно. Прокуроры уже обратились суд. Мэрия обязана расселить людей.Олеся Шадрина, старший помощник прокурора г. Владимира:- Установлено дополнительным исследованием, что износ инженерного оборудования, его конструкций в настоящий момент составляет более 77%. Что создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан.В горадминистрации заявляют: 36 собственников уже живут в других домах. По "аварийному адресу" остались те, кто занимает квартиры муниципальные. А в этом случае процедура переселения - иная.Алексей Алёкин, консультант отдела управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- В феврале, марте и в августе текущего года проводились мероприятия по размещению торгов на покупку квартир, но, к сожалению заявок не поступило и торги были признаны не состоявшимися. В настоящее момент ведутся работы по подготовке документов на размещение торгов вновь.Иск прокуратуры Фемида рассмотрит в ближайшее время. "Режим ожидания" и так затянулся, уверены жители. Падающая штукатурка - их железный аргумент.АртёмЯковенко, Илья Хлудов. "Вести-Владимир"