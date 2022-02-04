Вечером 3 февраля во Владимирской области на пожаре в селе Фоминки погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. В 20-44 поступило сообщение о возгорании в частном ..

Вечером 3 февраля во Владимирской области на пожаре в селе Фоминки погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.В 20-44 поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме в Гороховецком районе. Сообщение о пожаре было поздним. На момент прибытия спасательных подразделений наблюдалось открытое горение дома по всей площади.«Пожарные потушили пламя на площади 96 квадратных метров. На пепелище обнаружен погибший мужчина 1961 года рождения К ликвидации ЧП привлекались 2 единицы техники и 6 человек личного состава. Дознаватель разбирается в причинах трагедии», - уточнили в пресс-службе ведомства.