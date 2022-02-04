Вечером 3 февраля во Владимирской области на пожаре в селе Фоминки погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.
В 20-44 поступило сообщение о возгорании в частном ..
Вечером 3 февраля во Владимирской области на пожаре в селе Фоминки погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.
В 20-44 поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме в Гороховецком районе. Сообщение о пожаре было поздним. На момент прибытия спасательных подразделений наблюдалось открытое горение дома по всей площади.
«Пожарные потушили пламя на площади 96 квадратных метров. На пепелище обнаружен погибший мужчина 1961 года рождения К ликвидации ЧП привлекались 2 единицы техники и 6 человек личного состава. Дознаватель разбирается в причинах трагедии», - уточнили в пресс-службе ведомства.