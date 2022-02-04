Количество коек в коронавирусных отделениях Владимирской области увеличено на 55 мест. По...

Количество коек в коронавирусных отделениях Владимирской области увеличено на 55 мест.По состоянию на 4 февраля в медорганизациях региона действует 1926 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 74,2 процента из них занято (1430), свободны 496 коек. 153 человека госпитализировано за сутки.83049 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровело, в том числе за минувшие сутки – 311 человек.Напомним, что 4 февраля подтверждено 1237 случаев заболевания, что на 169 больше, чем накануне.За период наблюдения в области отмечено 3113 летальных случаев, в том числе за последние сутки скончались еще 4 больных коронавирусом.