По предварительной информации УМВД по Владимирской области, вчера, в 16:50 на 7-ом километре Киржач...

По предварительной информации УМВД по Владимирской области, вчера, в 16:50 на 7-ом километре Киржач - Александров произошло лобовое столкновение двух автомобилей.Водитель автомобиля «Шкода», 1972 года рождения, который двигался из Киржача в сторону Александрова, выехал на встречную полосу для обгона и, завершая манёвр, столкнулся с автомобилем «Москвич» под управлением 55-летнего мужчины.Водителя «Москвича», как сообщают очевидцы, достали из покореженной машины еще живым. Он скончался в больнице.Видео: https://vk.com/alexautolive