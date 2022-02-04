В Петушках школьный автобус врезался в автозаправку. По предварительным данным полиции, днем 3 февраля в черте Петушков на М-7 водитель КАМАЗа не выбрал безопасную дистанцию до идущего

В Петушках школьный автобус врезался в автозаправку. По предварительным данным полиции, днем 3 февраля в черте Петушков на М-7 водитель КАМАЗа не выбрал безопасную дистанцию до идущего впереди ПАЗа, столкнулся с ним, после чего школьный автобус вылетел с дороги на территорию автозаправки и снес заправочные колонки. В аварии никто не пострадал. Автобус двигался без пассажиров.