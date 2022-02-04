В Петушках школьный автобус врезался в автозаправку. По предварительным данным полиции, днем 3 февраля в черте Петушков на М-7 водитель КАМАЗа не выбрал безопасную дистанцию до идущего
<a href="https://33live.ru/novosti/04-02-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-shkolnyj-avtobus-snes-avtozapravochnye-kolonki.html" target="_blank">Во Владимирской области школьный автобус снес автозаправочные колонки</a> - В Петушках школьный автобус врезался в автозаправку. По предварительным данным полиции, днем 3 февраля в черте Петушков на М-7 водитель КАМАЗа не выбрал безопасную дистанцию до идущего
[url=https://33live.ru/novosti/04-02-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-shkolnyj-avtobus-snes-avtozapravochnye-kolonki.html]Во Владимирской области школьный автобус снес автозаправочные колонки[/url] - В Петушках школьный автобус врезался в автозаправку. По предварительным данным полиции, днем 3 февраля в черте Петушков на М-7 водитель КАМАЗа не выбрал безопасную дистанцию до идущего