Решением Муромского городского суда удовлетворено исковое заявление Владимирского природоохранного...

Решением Муромского городского суда удовлетворено исковое заявление Владимирского природоохранного прокурора об обязании ЗАО «Выбор» и ООО «Унистрой» очистить земельный участок от отходов и восстановить нарушенный слой почвы.В ходе ранее проведённой проверки совместно с департаментом природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области установлено, что ЗАО «Выбор», имея в собственности земельный участок сельскохозяйственного назначения, допустил размещение на нём отходов производства и потребления. Примерная площадь загрязненного участка составила более 25 тыс. квадратных метров.Помимо этого, в момент проверочных мероприятий зафиксированы локальные очаги возгорания мусора и срез плодородного слоя почвы. В ряде мест имелись котлованы неестественного происхождения (глубиной примерно до 2 м), также частично заваленные различными отходами. Кроме того установлен факт завоза на указанный земельный участок строительного мусора ООО «Унистрой».Помимо возложенной судом обязанности убрать свалку ООО «Унистрой», ЗАО «Выбор» и их ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности, общая сумма наложенных штрафов составила 340 тыс. рублей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.