Прокуратура Юрьев-Польского района направила в суд дело о мошенничестве при получении субсидий. В...

Прокуратура Юрьев-Польского района направила в суд дело о мошенничестве при получении субсидий.В суд направлено уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Юрьев-Польского. Она обвиняется в мошенничестве при получении субсидий.Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, проведенной прокуратурой района, в ходе которой установлено, что женщина при получении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по месту постоянного жительства неоднократно предоставляла в Отдел социальной защиты населения по Юрьев-Польскому району недостоверные сведения о своих доходах в сторону занижения реальных сумм.Всего было незаконно получено с 2018 года по 2021 гг. около 156 тыс. рублей.Вину обвиняемая признала в полном объеме, возместила причиненный преступлением вред.За совершение этого преступления суд может назначить наказание в виде штрафа в размере до 120 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденной за период до одного года, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок одного года, либо ограничения свободы на срок до 2 лет.Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 2 Юрьев-Польского района Владимирской области, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.