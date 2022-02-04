Полиция разбирается в обстоятельствах трагедии.

Вчера, 3 февраля, в Киржачском районе около 16:50 произошло смертельное ДТП. В лобовом столкновении двух легковушек погиб мужчина.По данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, на 7-ом километре трассы «Киржач — Александров» водитель Skoda, двигаясь в сторону Александрова, во время обгона врезался «Москвич».В результате аварии водителя отечественного авто госпитализировали в больницу, где он скончался от полученных травм.Полиция разбирается в обстоятельствах трагедии.