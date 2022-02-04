Во Владимирской области взнос за капремонт подорожал до 7 рублей 50 копеек. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. С 2014 по 2020 год плата составляла 6,5 рублей с квадратного метра и ..

Во Владимирской области взнос за капремонт подорожал до 7 рублей 50 копеек. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.С 2014 по 2020 год плата составляла 6,5 рублей с квадратного метра и являлась одной из самых низких в ЦФО. В 2021 году тариф увеличили до 7,15 рубля, когда средняя плата в соседних субъектах не превышала 8 рублей 10 копеек.В Белом доме добавили, что тариф не был экономически обоснованным. Теперь решено увеличить сумму.Добавим, что 2022 году запланирован капитальный ремонт 403 многоквартирных домов.