С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 93 959 владимирцев.

Во Владимирской области на 4 февраля выявлено 1 237 новых случев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 775 человек. Ещё шесть жителей подхватили опасный в Муромском, 147 - в Ковровском, 19 - в Петушинском, 47 - в Кольчугинском, 8 - в Александровском, 78 - в Юрьев-Польском, 59 - в Гусь-Хрустальном, 13 - в Судогодском, 14 - в Собинском, 31 - в Киржачском, 15 - в Камешковском, 20 - в Вязниковском и 1 -в Меленковском районах, а также 4 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 93 959 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 23 693 - во Владимире, 10297 - в Гусь-Хрустальном районе, 9925 ​- в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.