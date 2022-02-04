У нас новый максимум. По сравнению с вчерашним показателем суточный прирост 169. Госпитализированы 153. На 33 меньше чем накануне. Столь малая госпитализация при таком огромном количестве

У нас новый максимум. По сравнению с вчерашним показателем суточный прирост 169. Госпитализированы 153. На 33 меньше чем накануне. Столь малая госпитализация при таком огромном количестве заболевших может говорить о том, что омикрон менее опасен штаммов-предшественников. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 93 959. В лидерах по приросту Владимир (775 заболевших