Полицейские задержали пособника телефонных мошенников, которые обманом получили от пенсионеров почти миллион рублей. В январе этого года четыре пожилых жителя Мурома обратились в полицию

Полицейские задержали пособника телефонных мошенников, которые обманом получили от пенсионеров почти миллион рублей. В январе этого года четыре пожилых жителя Мурома обратились в полицию и сообщили, что их “развели” на деньги. Всем потерпевшим от 82 до 85 лет. Пенсионеры рассказали, что всё началось с телефонного звонка. Неизвестный представлялся сотрудником полиции и рассказывал пенсионерам историю, что