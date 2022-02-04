Накануне вечером, 3 февраля, в селе Фоминки Гороховецкого района произошел пожар.
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Накануне вечером, 3 февраля, в селе Фоминки Гороховецкого района произошел пожар.
Сообщение о возгорании на улице Первомайской, 38, поступило в 20.44. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение дома по всей площади. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар на площади 96 квадратных метров.
К сожалению, на пожаре был обнаружен погибший мужчина 1961 года рождения. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек личного состава, сообщают в пресс-службе ГУМЧС по Владимирской области. Дознаватель устанавливает причину происшествия.