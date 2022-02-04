Накануне вечером, 3 февраля, в селе Фоминки Гороховецкого района произошел пожар. Сообщение о...

Накануне вечером, 3 февраля, в селе Фоминки Гороховецкого района произошел пожар.Сообщение о возгорании на улице Первомайской, 38, поступило в 20.44. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение дома по всей площади. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар на площади 96 квадратных метров.К сожалению, на пожаре был обнаружен погибший мужчина 1961 года рождения. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек личного состава, сообщают в пресс-службе ГУМЧС по Владимирской области. Дознаватель устанавливает причину происшествия.