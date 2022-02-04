Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил принять федеральные нормы, гарантирующие создание в школах групп продленного дня. Он отметил, что по этой теме поступает много обращений.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил принять федеральные нормы, гарантирующие создание в школах групп продленного дня. Он отметил, что по этой теме поступает много обращений.В некоторых школах продленных групп нет из-за отсутствия возможностей, а там, где они есть, в большинстве случаев они платные, пояснил суть вопроса Володин.По его мнению, организация продленного дня решит ряд проблем. Это особенно важно для начальной школы, полагает спикер.Володин перечислил преимущества продленного обучения. "Улучшается качество образования: дети в это время в школе делают уроки, получают дополнительные знания в кружках и занимаются спортом, посещая секции", – написал председатель ГД в своем .Кроме того, ребенок находится под присмотром. Это дает возможность родителям спокойно работать и не переживать, считает Володин.Он напомнил, что сейчас нет единого системного подхода в создании и организация групп "продленки". Решение необходимо принимать на уровне главы региона, заявил спикер."А еще лучше, чтобы были приняты федеральные нормы, гарантирующие создание групп продленного дня", – высказал свое мнение Володин.По его словам, прежде всего, речь идет о начальной школе. Спикер спросил мнения подписчиков своего телеграм-канала.