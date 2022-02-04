ВТБ Лизинг в 2021 году передал компаниям-клиентам в финансовый лизинг и операционную аренду свыше 20 тыс. вагонов на общую сумму более 52 млрд рублей с НДС. К настоящему моменту ж/д портфель ВТБ ..

ВТБ Лизинг в 2021 году передал компаниям-клиентам в финансовый лизинг и операционную аренду свыше 20 тыс. вагонов на общую сумму более 52 млрд рублей с НДС. К настоящему моменту ж/д портфель ВТБ Лизинг насчитывает около 130 тысяч вагонов различных типов, по этому показателю компания является крупнейшим лизингодателем в России.Компания финансировала вагоны разного рода: полувагоны, цистерны для перевозки нефтепродуктов, 80-ти футовые платформы, крытые вагоны, зерновозы, а также ментольные вагоны – цистерны. В парк поступили как новый, так и б/у подвижной состав, что соответствует политике компании по поддержанию баланса парка на сети.ВТБ Лизинг наращивал парк вагонов в финансовом лизинге, а также активно развивал направление операционной аренды. На сегодняшний день общий ж/д парк ВТБ Лизинг, находящийся в оперировании у клиентов, превышает 14,7 тысяч вагонов. За 2021 г. он был увеличен на 7,9 тысяч грузовых вагонов, на это было направлено 14,4 млрд рублей с НДС. В 2022 году компания планирует приобрести вагоны для развития данного направления еще на 15 млрд рублей.«Железнодорожный сегмент в ВТБ Лизинг - это исторически один из флагманов развития компании. У нас одна из лучших на рынке экспертиз по данному направлению. Мы дорожим каждым клиентом, который выбрал ВТБ Лизинг в качестве своего финансового партнера и стараемся быть надежным финансовым партнером для представителей как крупного, так и среднего бизнеса, так и для среднего бизнеса. Наша цель в том, чтобы партнер получил максимальные выгоды от лизинга и от работы с нашей компанией», - прокомментировал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.