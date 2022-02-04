Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в пятницу, 4 февраля, отмечает 58-й день рождения. Председателя ГД поздравляют политики, коллеги-парламентарии, эксперты и общественники.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в пятницу, 4 февраля, отмечает 58-й день рождения. Председателя ГД поздравляют политики, коллеги-парламентарии, эксперты и общественники.Первый зампред Госдумы Александр Жуков отметил умение спикера принимать правильные решения даже в самых сложных ситуациях, выслушивать разные точки зрения, но прежде всего опираться на мнения избирателей.Председателю ГД удается сохранить работоспособность парламента даже в непростой обстановке последних лет, сказал первый зампред палаты в эфире телеканала "Дума ТВ". Жуков пожелал ему продолжать отстаивать интересы России.В период председательства Вячеслава Володина депутаты акцентировали внимание на социальной повестке. Зампред Думы Анна Кузнецова напомнила, что за последние годы парламент принял большое количество законопроектов по поддержке семей с детьми.Важнейшее качество политика и депутата – умение слышать и учитывать разные, в том числе оппозиционные точки зрения. При Вячеславе Володине Дума стала местом для дискуссий, отметил глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.За плюрализм мнений на площадке ГД спикера поблагодарил и глава фракции "Новые люди" Алексей Нечаев. Он назвал председателя Госдумы человеком, который способен в любых ситуациях сохранять ясный и трезвый ум. "Его цель — это процветание России", – сказал лидер "Новых людей".Актер, а ныне депутат ГД от фракции "Новые люди" Дмитрий Певцов отметил целеустремленность спикера и его способность принимать взвешенные решения, нацеленные на достижение высоких результатов. "Ваш богатый опыт общественно-политической и управленческой деятельности необходимы сегодня в решении задач различных сфер жизнедеятельности, сохранения и развития традиций отечественной культуры", – написал парламентарий в своем .Коллеги-депутаты пожелали спикеру здоровья, неиссякаемой энергии, достижения всех целей, а также крепости духа, мудрости и терпения.Председатель высшего совета "Единой России", спикер Госдумы четвертого и пятого созывов Борис Грызлов указал на профессионализм Володина, его знание жизни и чаяний избирателей. "Вы всегда готовы к принятию ответственных, часто непростых решений, особенно когда идет речь о судьбе России, сохранении ее государственности, реализации внутренней и внешней политики нашей страны", – сказал политик.К поздравлениям и пожеланиям в адрес спикера присоединяются представители экспертного сообщества. Политолог Дмитрий Бадовский напомнил, что Вячеслав Володин прошел все уровня управления и получил разносторонний опыт работы."И какую бы он должность не занимал, он всегда, пусть и в разной степени, но остается прежде всего публичным политиком. Одним из самых сильных и эффективных публичных политиков сегодня в стране", – эксперт в своем телеграм-канале.На любой должности Володин всегда старается помочь гражданам, отметил Бадовский. "Ведет диалог и держит обратную связь с людьми, знает, что происходит "на земле" и многое делает на этой самой земле своими социальными и благотворительными проектами", – добавил эксперт.За время председательства Вячеслава Володина парламент стал оперативнее реагировать на запросы граждан – от проблемы обманутых дольщиков до необоснованного повышения тарифов, политолог Алексей Макаркин. Он напомнил о проведении тематических парламентских слушаний, создании рабочих групп, в деятельности которых участвуют представители всех фракций.Эксперт обратил внимание на то, что в период председательства Володина полномочия Думы существенно расширились. Теперь парламентарии могут утверждать кандидатуры премьер-министра, вице-премьеров и большинства министров."При этом Дума, разумеется, остается опорой президентской власти — инициативы, выдвинутые в посланиях президента, являются для депутатов безусловным приоритетом", – подчеркнул Макаркин.Володин способен нестандартно мыслить, генерировать и внедрять новые продуктивные идеи, отмечают в социальных сетях. Спикер активно использует новые возможности для коммуникации с избирателями. Например, через популярный мессенджер "Телеграм". За последние несколько месяцев его канал по числу подписчиков вырос более чем в три раза.Телеграм-канал спикера стал важной площадкой для обсуждения резонансных законопроектов и общественно значимых инициатив. "Вячеслав Володин всколыхнул Telegram, фактически внедрив в мессенджер Дурова функцию прямой демократии", – телеграм-канал "Госдума 2021".