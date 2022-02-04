Материальный ущерб, причиненный компании – правообладателю, составил 146 000 рублей.

В декабре прошлого года в ходе проведения мероприятий, направленных на предотвращение и пресечение правонарушений в сфере оборота контрафактной продукции, сотрудниками группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Юрьев-Польскому району выявлен факт использования нелицензионного программного обеспечения.Установлено, что 38-летний местный житель за денежное вознаграждение осуществил незаконную установку программного обеспечения на ноутбук, не имея прав на официальное распространение и реализацию данного продукта. Материальный ущерб, причиненный компании – правообладателю, составил 146 000 рублей.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении 38-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав).