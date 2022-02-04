Владимир Зеленский провел брифинг по итогам встречи со своим турецким коллегой.

Владимир Зеленский провел брифинг по итогам встречи со своим турецким коллегой.На мероприятии украинский лидер поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за посредничество в переговорах между Украиной и Россией, а также среди прочего коснулся вопроса о месте возможной встречи двух делегаций."Не имеет значения место," – заявил президент.Владимир Зеленский подчеркнул: гораздо важнее искреннее желание и готовность обеих сторон урегулировать разногласия, чем само место. Слова украинского лидера приводит издание "РБК-Украина".Важно отметить, что на прошлой неделе глава российского МИДа Сергей Лавров предложил главе Украины приехать в Россию для обсуждения урегулирования отношений двух государств. Российская сторона предложила организовать встречу в Москве, Санкт-Петербурге или Сочи. Тогда предложение министра вызвало у Зеленского недоумение.Украинский лидер даже иронично предположил, что его приглашают в Сочи для катания на лыжах, и в ответ предложил свой вариант – украинскую Одессу. Отмечалось, что Владимир Зеленский мог неправильно понять главу российского МИДа. В любом случае теперь президент Незалежной, судя по всему, пересмотрел свою позицию по данному вопросу.Ранее "Дни.ру" писали о том, что Владимир Зеленский и Борис Джонсон .