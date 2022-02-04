Вместо потолка – огромная дыра. 1 февраля в одной из квартир дома на улице Чайковского произошел потоп. Утром в одной из комнат обрушилась штукатурка. Всему виной, говорят люди, дырявая крыша.

Вместо потолка – огромная дыра. 1 февраля в одной из квартир дома на улице Чайковского произошел потоп. Утром в одной из комнат обрушилась штукатурка. Всему виной, говорят люди, дырявая крыша. Из-за протечки жилье людей больше напоминает трущобы. Галина Коробкова, жительница дома № 12/22 Всё затряслось в комнате. И шкафы, полка, кажется, всё затряслось. Побежала смотреть,