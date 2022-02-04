В Муромский городской суд поступило исковое заявление двух жителей к ООО «Мир Туризма», ООО «Анекс...

В Муромский городской суд поступило исковое заявление двух жителей к ООО «Мир Туризма», ООО «Анекс Туризм» о защите прав потребителей.В августе 2021 года истцы заключили договор с ООО «Мир туризма», по условиям которого ими был приобретен тур в Турцию с 28 сентября по 7 октября 2021 г. Стоимость по договору, включая проживание и перелет туда и обратно, – 97 000 рублей. 28 сентября, прилетев в Турцию, они не смогли заселиться в отель, поскольку предоставленный туристической компанией ваучер оказался недействительным. О произошедшем они сразу же уведомили турагента, которая предоставила им новый номер брони, сроком на 3 дня вместо 10. В итоге, 1 октября отдыхающих попросили выселиться из отеля. Дальнейшее проживание в отеле истцы оплачивали за свой счет.Мало того, 7 октября по прибытии в аэропорт они узнали, что в списках пассажиров они не значатся. Истцы вновь связались с турагентом, которая обещала исправить ситуацию и предоставить билеты на самолет. Поскольку билеты им предоставлены так и не были, они вынуждены были покупать их за свой счёт (120 000 рублей). Направленная в адрес ответчиков претензия о возврате денежных средств по договору осталась без ответа. Истцы уверены, что ответчиками нарушены их права, в связи с чем просят взыскать в свою пользу денежные средства, уплаченные по договору, стоимость авиабилетов, компенсацию морального вреда, неустойку, штраф и судебные расходы в общей сумме более 300 000 рублей, рассказывает портал Муром24.По делу назначена подготовка дела к судебному разбирательству на 21 февраля 2022 г.Фото: Pexels.com