За год владимирцам выдали свыше 38 млрд рублей.

Жители Владимирской области в 2021 году позаимствовали у банков на покупку жилья более 38,7 млрд рублей. Рост спроса на семейную ипотеку превысил 25%. Средняя сумма кредита составляет 2,4 млн рублей. Об этом рассказали во Владимирском отделении Банка России.За год владимирцы оформили свыше 16 тысяч жилищных кредитов. Общая задолженность региона по ипотеке достигла 77 млрд рублей. Доля просрочек - минимальна. Своевременно платят по счетам 99,4% человек.«Средняя ставка колебалась в диапазоне от 7 до 8%. Значительная доля займов предоставлена в рамках госпрограмм», — подчеркнула управляющий отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.Добавим, что росту поспособствовали изменения в условия получения семейной ипотеки. Как сообщает ДОМ.РФ, объём выдачи таких кредитов составил 1,1 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2020 годом более чем на 25%.