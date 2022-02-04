У неплательщиков начнут арестовывать имущество.

«Владимиртеплогаз» и «Единый расчетно-информационный центр Владимирской области» обсудили повышение собираемости платежей за тепло и горячую воду. Полученные допсредства планируют вложить в модернизацию инфраструктуры.На февраль 2022 года жители Владимирской области задолжали ресурсоснабжающей организации более 1,5 млрд рублей. Долги просужены, но взыскать деньги так и не удалось.В ЕРИЦ предложили взымать долги не только через судебные приказы, но и путём запрета выезда за границу или ареста имущества.«Рост платёжной дисциплины - это благо для добросовестных потребителей, ведь средства пойдут на ремонт и строительство котельных», - подчеркнул гендиректор ВТГ Илья Потапов.Напомним, что закон запрещает отключать теплоснабжение квартир злостных неплательщиков, поэтому в отличие от энергосетевых компаний теплоснабжающим фирмам приходится искать другие лазейки.