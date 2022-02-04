Занижая свой доход, она незаконно получила от государства 156 тысяч рублей.

Жительницу Юрьев-Польского подозревают в мошенничестве с субсидиями на сумму в 156 тысяч рублей. Об этом рассказали в прокуратуре Владимирской области.Установлено, что 40-летняя женщина неоднократно предоставляла в соцзащиту недостоверные сведения о доходах. Дама умышленно занижала реальные суммы. За три года она незаконно получила 156 тысяч рублей, направленных на компенсацию за оплату ЖКУ.На допросе обвиняемая призналась в совершении преступления и возместила ущерб.Ей грозит штраф до 120 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, либо ограничение свободы на срок до двух лет.Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.