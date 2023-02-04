Повар из Владимира Роман Суслов стал победителем кулинарного телешоу с Ренатом Агзамовым и...

Повар из Владимира Роман Суслов стал победителем кулинарного телешоу с Ренатом Агзамовым и Константином Ивлевым. И сегодня - эксклюзивно для зрителей Вестей, Роман поделится секретами своего мастерства. На кухне уже и Анастасия Сахарова.Роман Суслов, повар:- Сегодня мы с вами приготовим незамысловатые такие закуски. В простонародье - канапе. Мини-закусочки с разными видами мяса, рыбы.Роман Суслов - ценитель изысканной кухни. Поэтому для канапе он выбирает красную рыбу, икру, прошутто, утку, оливки, вяленые томаты, рукколу и микро-зелень - ростки гороха.Роман Суслов, повар:- Самое сложное здесь надо будет нам обжарить рисовую бумагу. Масло у нас уже раскалилось. И опускаем сюда рисовую бумагу в масло. Только аккуратнее будьте.Воздушная, хрустящая рисовая бумага готова за считанные секунды. Её нужно поломать, чтобы из кусочков получились импровизированные тарелочки для будущей начинки.- Анастасия, я займусь подготовкой рыбы..- А я буду украшать.- А вы будете украшать, согласен- Далее нарезаем его. Наискосок.- Лучше наискосок, так красивее- Это как бы усовершенствованная версия роллов. Только вместо риса у нас рисовая бумага. А вместо листов нори у нас будут такие чипсы. Но это будет с рыбой, и при желании сюда можно добавить сыр и огурец.-Да, конечно.Анастасия Сахарова:- Рыбу необходимо уложить на рисовую "подушку", добавить нарезанный кубиком огурец. Затем - несколько ростков водорослей, по словам шефа, для красоты. Чтобы сбалансировать цветовую палитру, Роман предлагает поломать черные японские листья нори.Роман Суслов, повар:-И для кислинки на наши канапе с икрой, с рыбой, с огурцом мы добавим цедры лимона. Оно, в общем-то, и красиво будет смотреться, и придаст пикантности.Анастасия Сахарова:- Такие маленькие штучки. А съедят их за секунду буквально. А столько возни!Роман Суслов, повар:-Зато как гости будут поражены!Анастасия Сахарова:- А что вы готовили на самом кулинарном шоу?Роман Суслов, повар:-Ну пришел я с блюдом со своим - свиные медальоны с луковым капучино.Анастасия Сахарова:-Капучино потому что..Роман Суслов, повар:- Это воздушная масса такая, с виду напоминающий пенку на цукини-гриль и со сливочно-грибным соусом.Роман Суслов, повар:-Так, давайте продолжим.Следующий вид канапе - итальянский. Для него Роман предлагает взять круглый мягкий сыр, вяленое мясо и оливки. И полить их маслом с размельченными блендером укропом и петрушкой.- Это будет основа, на которой будет стоять наше канапе. Как кусок торта.-Да!Роман Суслов, повар:- Затем один слайс берете и просто скручиваете его в рулет. Можно плотно, можно не очень. Он может такой быть, хаотичный.И последний вид мини-бутербродов, говоря по-русски - для любителей мяса с фруктами. В вяленую утку закручиваем кусочки груши с рукколой.Анастасия Сахарова:- Очень интересно, пользуетесь ли вы книгами рецептов, или придумываете всё самостоятельно? Вот с опытом все приходит все равно.Роман Суслов, повар:-Естественно, приходит с опытом. Но любой человек где-то что-то читает. Ну и у меня бывает. Если интересный рецепт, почему бы не повторить? Я же начинал со столовой. Не сразу стал поваром, который знает много кухонь. Я начинал со столовой, когда еще не мог держать в руках.По словам победителя кулинарного шоу, сегодня одна из основных тенденций в гастрономии - маленькие порции. Поэтому канапе вполне вписываются во "вкусную" моду.Анастасия Сахарова:- Вот такие замечательные праздничные канапе, которым можно встретить гостей. Напоминаем, сытых гостей! Как много можно экспериментировать над продуктами?Роман Суслов, повар:- Мое личное мнение, это безграничный полет фантазии. Сколько уже столетий люди придумывают и готовят. И столько же еще будут готовить. Человек кушать хочет всегда. Это неотъемлемая часть.Да и к слову, прием пищи сегодня - неотъемлемая часть культуры общения и просто приятного времяпрепровождения.Анастасия Сахарова. Егор Герасимов. Вести-Владимир