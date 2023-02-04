Аспирант из Владимирский области изобрел уникальный протез-тренажер для восстановления после...

Аспирант из Владимирский области изобрел уникальный протез-тренажер для восстановления после инсульта.Аспирант института точной механики и оптики (ИТМО), Артем Меинов из Владимирской области изобрел протез-тренажер, который позволяет восстановить мышечную активность при ДЦП и после инсульта, сообщает пресс-служба университета.Уникальность разработки в том, что он компактен и подходит для ношения дома. Протез состоит из фиксаторов, которые крепятся к плечу, предплечью и электронной части. Она состоит из контроллера, экрана с клавиатурой для настройки нужных параметров и сервомотора, который приводит протез в движение. Работу изобретения корректирует реабилитолог.Фото Правительства Владимирской области