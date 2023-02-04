На территории Владимирской области за прошедшие сутки 4 февраля 2023 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 4 февраля 2023 года лабораторно подтверждено 41 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.7 — во Владимире6 — в Муромском районе6 — в Ковровском районе1 — в Кольчугинском районе4 — в Александровском районе6 — в Гусь-Хрустальном районе2 — в Радужном2 — в Киржачском районе1 — в Камешковском районе1 — в Гороховецком районе2 — в Меленковском районе2 — в Вязниковском районе1 — в Суздальском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 179399 случаев заболевания.