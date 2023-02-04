На территории Владимирской области за прошедшие сутки 4 февраля 2023 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 4 февраля 2023 года лабораторно подтверждено 41 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
7 — во Владимире
6 — в Муромском районе
6 — в Ковровском районе
1 — в Кольчугинском районе
4 — в Александровском районе
6 — в Гусь-Хрустальном районе
2 — в Радужном
2 — в Киржачском районе
1 — в Камешковском районе
1 — в Гороховецком районе
2 — в Меленковском районе
2 — в Вязниковском районе
1 — в Суздальском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 179399 случаев заболевания.