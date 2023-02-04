5 февраля 2023 года проходит церковный день памяти мученика Агафангела. Еще этот праздник...

5 февраля 2023 года проходит церковный день памяти мученика Агафангела. Еще этот праздник называется Агафий Полухлебник. Хозяйки на Агафия пекли пироги с курицей, которые символизировали плодородие и семейное счастье. Каждый член семьи должен был съесть хоть кусочек. Остатки отдавали скотине.Что можно делать в день Агафия Полухлебника?1. Рекомендуется делать уборку в доме.2. По традиции, нужно испечь пирог с начинкой из курицы. Этот пирог делится между всеми членами семьи, чтобы год прошёл в мире и согласии.3. Вечером хозяйки должны поставить на стол постные пироги. Выполнение традиции принесет в дом счастье и удачу.4. Нужно проверить запасы корма для животных.Что нельзя делать в день Агафия Полухлебника?1. Нельзя лениться, бездельничать, целый день ничего не делать. Строгая примета, нарушив которую, можно оказаться на грани банкротства и голода.2. Нельзя отказывать в просьбе человека.3. Нельзя найденные деньги забирать себе. Они могут принадлежать святым, которые несут их бедным и нищим.Народные приметыМороз и яркое солнце — к жаркому августу.Солнечный день — к ранней весне.Много снега на земле — к урожайному году.Сильная метель — будет мести ещё несколько дней.Фото pxfuel.com