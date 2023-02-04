5 февраля 2023 года проходит церковный день памяти мученика Агафангела. Еще этот праздник...
5 февраля 2023 года проходит церковный день памяти мученика Агафангела. Еще этот праздник называется Агафий Полухлебник. Хозяйки на Агафия пекли пироги с курицей, которые символизировали плодородие и семейное счастье. Каждый член семьи должен был съесть хоть кусочек. Остатки отдавали скотине.
Что можно делать в день Агафия Полухлебника?
1. Рекомендуется делать уборку в доме.
2. По традиции, нужно испечь пирог с начинкой из курицы. Этот пирог делится между всеми членами семьи, чтобы год прошёл в мире и согласии.
3. Вечером хозяйки должны поставить на стол постные пироги. Выполнение традиции принесет в дом счастье и удачу.
4. Нужно проверить запасы корма для животных.
Что нельзя делать в день Агафия Полухлебника?
1. Нельзя лениться, бездельничать, целый день ничего не делать. Строгая примета, нарушив которую, можно оказаться на грани банкротства и голода.
2. Нельзя отказывать в просьбе человека.
3. Нельзя найденные деньги забирать себе. Они могут принадлежать святым, которые несут их бедным и нищим.
Народные приметы
Мороз и яркое солнце — к жаркому августу.
Солнечный день — к ранней весне.
Много снега на земле — к урожайному году.
Сильная метель — будет мести ещё несколько дней.
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