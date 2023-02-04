Книги часто становятся культовыми без поддержки крупных издательств.

Книги часто становятся культовыми без поддержки крупных издательств.Сделайсам: 5 лучших романов независимых авторовХотитеоткрыть для себя новых писателей и познакомиться с «неофициальной» современнойлитературой вне премий и рейтингов? Мы рекомендуем обратить внимание наdigital-авторов, ставших знаменитыми после публикации своих романов в разделе«Самиздат» на крупнейшем книжном сервисе в России и странах СНГ Литрес. В этом материале — 5 захватывающих книг,которые получили самые высокие оценки от обычных читателей.Anne Dar — талантливый автор из России,которая скрывает свою личность. Ее романы можно назвать анонимными, и этотолько подогревает интерес к творчеству писательницы. «Родная кровь» —психологический триллер о жажде возмездия. Действие разворачивается в маленькомсеверном городке Роар на берегу Атлантического океана — все идет своим чередом,провинциальная жизнь среди лесов и туманов развивается тихо и размеренно.Однако вот уже 30 лет в Роаре орудует маньяк по прозвищу Больничный стрелок,который жестоко убил уже 5 человек. Каждый раз ему удается уйти от наказания —Стрелок не оставляет следов и тщательно продумывает каждое преступление.Однажды родственники погибших решают объединиться и отомстить маньяку за смертьсвоих близких. Все персонажи очень разные и им сложно найти общий язык, ноотчаяние и общий враг объединяют этих людей. Хитросплетения сюжета ипсихологические особенности героев настолько захватывают, что книгу можнопрочитать запоем за один день. Бонусом — прекрасный образный язык автора,который отмечают в своих отзывах многие пользователи Литрес.Качественное городское фэнтези, котороепонравится фанатам романов в духе «Ночного дозора». Раньше Андрей Васильевработал в финансовой сфере и уже в зрелом возрасте открыл в себе литературныеспособности. Он опубликовал уже три книги, и мы рекомендуем начать знакомство створчеством автора именно с романа «Чужая сила». Обычный банковский клеркАлександр Смолин живет в весьма унылом режиме «работа-дом» — один его деньпохож на другой, ничего интересного не происходит. Но однажды Смолин случайнопомогает дедушке, который оказывается ведьмаком. Обстоятельства складываютсятак, что старичок все же умирает, но в качестве благодарности решает передатьпарню свои магические силы. Так Смолин попадает в теневой мир удивительныхсуществ, которые обитают среди нас. Здорово, что писатель обращается именно крусскому фольклору — никаких вампиров, только знакомые с детства ведьмы,домовые и лешие! Все они борются за власть и влияние, и не спешат приниматьновичка в свою компанию. И все же главный герой находит в себе силы отказатьсяот прежней рутины и адаптироваться к новым условиям.Мир после апокалипсиса: на Землю рухнулиосколки Черной Луны, нарушилась вся экосистема планеты, высохли моря, изменилсяландшафт. Выжившие люди вынуждены постоянно бороться с жуткими тварями, которыепоявились на планете в результате катастрофы. На войне все средства хороши —моральные принципы и нормы поведения остались в далеком прошлом, царит полноебеззаконие и бесправие. Главный герой — даже не человек, а некий дух. Он чудомспасся после конца света, однако не помнит даже своего имени. Зато у негопоявился удивительный дар Инкарнатора — он может вселяться в тела погибшихлюдей, чтобы таким образом бороться со злом. «Стеллар. Инкарнатор» — динамичныйэкшн, который придется по вкусу любителям боевиков и научной фантастики.Под псевдонимом Кристиан Роберт Виндмистические произведения публикует российская писательница, которая нераскрывает своего настоящего имени. Она создала популярную в Рунете сериюпсихологических триллеров «Мрачная вселенная Фрэнка Миллера» с умным ихаризматичным центральным персонажем. Фрэнк Миллер — опытный и уважаемыйколлегами детектив, который приезжает в захолустный городок Норт Ривер.Атмосфера тут, как в «Твин Пиксе» — тихо, неуютно и кажется, будто каждый изжителей что-то скрывает. Местные полицейские не понимают, почему Фрэнкаприслали в Норт Ривер, а он лишь расплывчато намекает на возможностьпредотвратить какую-то страшную трагедию. И вскоре нечто странное действительнослучается: обнаружен труп зверски убитой коровы. Тело животного настолькоизуродовано, что полиция решает отправить его на экспертизу. И тут выясняетсясамое страшное… Параллельно развивается другая сюжетная линия: в Норт Риверепри загадочных обстоятельствах пропадают подростки. Фрэнку Миллеру предстоитузнать, как эти исчезновения связаны с убийством коровы. Роман понравитсялюбителям мистики и замысловатых детективных сюжетов — тот случай, когда подподозрением оказывается каждый персонаж!Если вам хочется почитать захватывающий роман,в котором есть погони, приключения, стрельба и в то же время гнетущая атмосферароссийской провинции, то обратите внимание на «Пресс-тур» Андрея Полякова.Сюжет разворачивается в недалеком будущем — пиарщик из Москвы Павелорганизовывает пресс-тур на Крайний Север для блогеров и журналистов. Их цель —увидеть своими глазами станцую добычи и переработки ценного источника энергии,который заменил газ и нефть. Почти сразу до мелочей спланированная поездкапревращается в настоящий кошмар — на объекте начинается эпидемия, гибнут люди,и никто толком не понимает, что происходит. Кажется, что все неслучайно —некоторые влиятельные люди явно пытаются нажиться на этой ситуации. В атмосференарастающей паники каждый из участников пресс-тура начинает проявлять самыетемные черты своего характера. Павел старается спасти себя и своих подопечных,сохранив рассудок и человечность. Но возможно ли это? Узнаем в финале книги…По специальному промокоду вы получите 20% скидку наЛитрес Абонемент. С ним можно ежемесячно брать себе электронную или аудиокнигустоимостью до 700 рублей из самого большого в России каталога, включая новинкии бестселлеры, а также получить две книги из специальной подборки.