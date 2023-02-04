Синоптики прогнозируют во Владимирской области в марте наступление морозов и сильные снегопады. По...

Синоптики прогнозируют во Владимирской области в марте наступление морозов и сильные снегопады.По прогнозам синоптиков, в марте 2023 года Владимирскую область ожидают неприятные сюрпризы погоды. Специалисты обещают аномальные морозы и снегопады, которые характерны для середины зимы.Синоптики объясняют это колебаниями температуры воды в Тихом океане. Такого не было уже много лет.Поэтому до середины марта ожидается холодная погода, низкие температуры воздуха, отклоняющиеся от нормы.Что можно предположительно сказать о температуре в регионе?Как говорится, «Зима свое возьмет». Столбики термометров могут опускаться до -15.. -20 градусов.Потепление ожидается только в двадцатых числах марта, но вместе с теплой погодой ожидаются осадки в виде ледяного дождя и снега.Фото pxfuel.com