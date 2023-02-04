ВВ Юрьев-Польском районе Владимирской области устранена авария на магистрали водопровода. Жители...

ВВ Юрьев-Польском районе Владимирской области устранена авария на магистрали водопровода.Жители Юрьев-Польского района жаловались на плохое качество воды, которая текла из кранов. Такую воду нельзя было использовать не только для приготовления еды, но и для бытовых нужд. Людям приходится её отстаивать несколько часов.Представители водоканала пояснил, что неделю назад на водопроводных сетях города произошла авария в районе моста реки Колокша. Именно поэтому вода была плохого качества.На трубопроводе было обнаружено три утечки, на 10 метрах, трубопровод проходит через болотистый берег реки и из-за аварии качество воды ухудшилось.В течение четырех дней из кранов текла желтая вода, подчеркнули жители Юрьев-Польского. Сотрудниками МУП "Водоканал" аварию удалось устранить.Администрация Юрьев-Польского района приносит свои извинения за предоставленные неудобства жителям города.Фото Подсушано Юрьев-Польский