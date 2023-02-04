Во Владимире 82 учащихся стали победителями в городских олимпиадах по 25 предметам. Во Владимире,...

Во Владимире 82 учащихся стали победителями в городских олимпиадах по 25 предметам.Во Владимире, в городских олимпиадах по 25 предметам участвовали 3 432 ученика, из них 82 учащихся стали победителями и 621 – призёрами. Лучших учеников ждет региональный этап. В случае побед на уровне региона, школьники примут участие во Всероссийских предметных состязаниях, сообщает пресс-служба мэрии.В число лучших учебных заведений вошли: школа №36 и №10, гимназии №35, №23, №3 и №39.Награды получили не только ученики, но и педагоги, которые подготовили наибольшее число победителей и призёров:преподаватель предмета «Мировая художественная культура» школы №31 Ольга Алексеева; учитель математики школы №36 Наталья Андреев;учитель истории и обществознания промышленно-коммерческого лицея Надежда Борисова; учитель истории и обществознания школы № 7 Ольга Гудкова;учитель русского языка и литературы лицея-интерната №1 Екатерина Малова;учитель биологии школы №9 Галина Порошина;учитель русского языка и литературы гимназии №3 Наталья Тарасова.По словам министерства образования, во Владимирской области количество участников регионального этапа школьных олимпиад выросло. В 2023 году составило 800 учеников, в прошлом году - 600.До 25 февраля школьники продемонстрируют знания по 22 общеобразовательным предметам, кроме испанского и итальянского языков. В 2022/23 учебным году стало расширение количества профилей по предмету «Технология» - с двух до четырех. Теперь наряду с имеющимися «Техника, технология и техническое творчество», «Культура дома, дизайн и технология» добавляются профили «Информационная безопасность» и «Робототехника». Первый раз пройдут конкурсные испытания по китайскому языку. Во Владимирской области шесть школьников стали победителями заключительного этапа Всероссийской олимпиады по истории, английскому языку, технологии, искусству (мировой художественной культуре), физической культуре и физике.В прошлом учебном году после регионального этапа школьных олимпиад победителями стали школьники из 9 регионов Владимирской области:Владимир - 7 человек;Ковров - 4 человека;Муром - 2 человека;Гусь-Хрустальный - 2 человека;Вязниковский, Кольчугинский, Меленковский районы - по 2 человека;Юрьев-Польский район - 1 человек.Фото pxfuel.com