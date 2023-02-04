Во Владимире микрорайон «Энергетик» будет застроен малоэтажными домами усадебного типа. В новом...

Во Владимире микрорайон «Энергетик» будет застроен малоэтажными домами усадебного типа.В новом Энергетике предусмотрено строительство жилых домов, малоэтажных и усадебного типа, надземного и подземного паркинга, школы, детского сада. А также – торгового центра с магазинами и аптеками, кафе, досуговых и спортивных объектов.Должны появиться зеленые территории, игровые и спортивные площадки и даже бульвар.Проектируемая зона ограничена существующей застройкой, озером Рукавское, трассами М-7 Волга, М-12 Москва – Казань и деревней Одерихино. Общая площадь осваиваемой территории – 60,4 гектара.Фото pxfuel.com