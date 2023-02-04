Во Владимире микрорайон «Энергетик» будет застроен малоэтажными домами усадебного типа.
В новом...
Во Владимире микрорайон «Энергетик» будет застроен малоэтажными домами усадебного типа.
В новом Энергетике предусмотрено строительство жилых домов, малоэтажных и усадебного типа, надземного и подземного паркинга, школы, детского сада. А также – торгового центра с магазинами и аптеками, кафе, досуговых и спортивных объектов.
Должны появиться зеленые территории, игровые и спортивные площадки и даже бульвар.
Проектируемая зона ограничена существующей застройкой, озером Рукавское, трассами М-7 Волга, М-12 Москва – Казань и деревней Одерихино. Общая площадь осваиваемой территории – 60,4 гектара.
Фото pxfuel.com