Во Владимире на строительство дороги в Пиганово потратят более 400 миллионов рублей. Во Владимире...

Во Владимире на строительство дороги в Пиганово потратят более 400 миллионов рублей.Во Владимире в микрорайоне Пиганово построят новую асфальтированную дорогу.Дорогу в микрорайоне Пиганово начали строить еще в прошлом году. На строительство дороги было запланировано 122 миллиона рублей. Смету пересчитывали и уже повышали на 17%.Новая дорога в Пиганово должна пройти по Березовой и Бородинской улицам, между частными домами и малоэтажным кварталом. Часть этих домов выстроили многодетные семьи.По улице 2-й Березовый переулок также выстроились многодетные семьи, но в ходе строительства выяснилось, что эту улицу не учли в проект, т.к. людям нужна асфальтированная дорога. Поэтому добавили еще 12 миллионов рублей.Таким образом, финансирование строительства дороги в Юрьевце до Славной и Всесвятской разбили на два этапа. На 2023 год - 269 миллиона рублей, а в 2024 году - 175 миллионов рублей.Фото pxfuel.com