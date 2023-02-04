Они заменят сетки, которыми сейчас оборудованы места для сбора ТКО.

Во Владимире установят 600 контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом сообщил начальник Управления по охране окружающей среды Сергей Сухопаров.Раздельный сбор мусора внедряется в областном центре уже несколько лет. Главный эколог города отметил работу компании «УНР-17», которая 12 лет назад запустила во Владимире первую и единственную мусоросортировку. Кроме того, на контейнерных площадках города регоператор разместил 950 сеток для раздельного сбора ТКО. В ближайшее время министерство природных ресурсов передаст местным властям 500-600 желтых емкостей, которые заменят сетки.Чиновник добавил, что во Владимире также действуют два экопункта для сбора вторсырья: на улицах Егорова и Песочная.