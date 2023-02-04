Какой свитер самый лучший? Стилист выдает секреты.

Какой свитер самый лучший? Стилист выдает секреты.Редкийобраз обходится без трикотажа, особенно если учесть, что его очень легкокомбинировать. На прогулку, в театр или на торжество– как правильно выбратьтрикотаж рассказал главный стилист и креативный директор интернет-магазина Shopping Live Александр Кузиков.Как выбрать женский свитерПривыборе свитера важно учитывать состав, фасон и цвет. От материала зависит,насколько комфортно носить изделие: шерсть больше подходит для долгих зимнихпрогулок, мягкий трикотаж — идеальный вариант для помещений. Фасон долженподходить вашему типу фигуры: скрыть широкие бедра можно удлиненной модельюпрямого кроя или укороченным оверсайз-свитером, а широкие плечи уравновеситV-образный вырез. Чтобы легко вписать свитер в базовый гардероб, отдавайтепредпочтение однотонным моделям нейтральных цветов — черного, белого,коричневого, бежевого. Модный джемпер впишется и в повседневный образ с джинсами,и в комплект для торжественного выхода. Просто надеваем крупные украшения илодочки со стразами — и вау-эффект гарантирован! В гардеробе каждой модницыдолжен быть свитер в стиле хендмейд и, конечно, пуловер с ярким принтом. Ведьброня не синоним скуки, в ней можно и нужно блистать.Как правильно стирать свитер встиральной машине?Обращайтевнимание на ярлык изделия: производитель всегда дает рекомендации, как лучшестирать данную вещь. Перед стиркой обязательно вывернуть свитер наизнанку и положитьв специальный сетчатый мешочек. Температура должна быть не больше 30°, режим — "деликатныеткани" или "бережная стирка", для шерстяных вещей допускается режим "шерсть".Используйте жидкие средства и отключите отжим — так больше шанс, что изделие непотеряет свою форму.Как стильно носитьсвитер?Оверсайз-свитер отлично сочетается с джинсами, брюками и юбкамина высокой посадке. В удлиненных моделях можно заправить передний край в юбкуили брюки, подчеркнув талию. Объемные укороченные свитеры стильно смотрятсяповерх платья длины миди, а водолазки можно надеть даже под платье на бретелях.Другой вариант — носить свитер с округлым воротом поверх рубашки.Какие свитера вышли измоды?Неактуальнымистали свитера ажурной вязки, обтягивающие модели и изделия из тонкоготрикотажа. Вышел из моды и декор в виде помпонов, вышивки, кружева. Устаревшиесвитеры с воротником-хомутом лучше заменить на фасоны со стоячим воротом, авместо яркого принта выбрать более лаконичный дизайн.Какой материал лучшийдля свитера?Чистаяшерсть отлично согревает, но может колоться. Мохер теплый и мягкий, нооставляет ворсинки на другой одежде. Хлопок и синтетика не согреют в сильныеморозы, зато отлично подойдут для офиса. Свитеры из кашемира мягкие и теплые,приятны к телу, так что станут идеальным вариантом, если вы готовы тщательноухаживать за ними. Еще один вариант — изделие из шерсти с примесьюсинтетических материалов, которых должно быть не больше 30%.Что лучше греет —шерсть или акрил?Акрил — синтетическое волокно, которое практически не греет. Еголучше носить только в помещениях и в теплую погоду. Для холодов стоит выбратьизделия из натуральных материалов, то есть шерсти или кашемира. Если доляискусственных волокон не превышает 30%, то свитер согреет вас даже в морозы.Какой состав долженбыть у свитера, чтобы не было катышков?Катышкипоявляются из-за постоянного трения материалов, неправильного ухода и большогоколичества разных тканей в составе.На дешевых и рыхлых тканях катышки образуютсябыстрее. Стоит остановиться на свитерах из мериносовой шерсти или смеси шерстис синтетикой. Изделия из ангоры и кашемира особенно подвержены скатыванию,поэтому, если вам нравятся эти материалы, выбирайте модели плотной вязки иследуйте рекомендациям по уходу.